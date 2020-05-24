Пекин, , 04:29 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено два новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 1714 случаев занесения инфекции из-за рубежа было зафиксировано в стране за все время эпидемии. Один новый случай был выявлен в Шанхае и еще один — в провинции Гуандун на юге страны. Еще у троих человек появилось подозрение на «импортный» коронавирус во Внутренней Монголии на севере страны.

Из общего числа заболевших, 1673 человека были выписаны из больниц по выздоровлению и еще 40 продолжают оставаться госпитализированными. Один — в тяжелом состоянии. Смертей нет.