Чанчунь, Китай, , 06:20 — REGNUM В китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны выявлен один новый случай COVID-19, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, новый случай является внутренним. Новый пациент заразился инфекцией от уже заболевшего ею ранее жителя города Гирин.

Всего в провинции за все время эпидемии подтверждено 136 случаев COVID-19, включая два смертельных. Из них 109 человек были выписаны из больниц, еще 25 человек продолжают получать медицинскую помощь. Трое — в тяжелом состоянии.

Напомним, что в провинции Цзилинь и конкретно в городе Гирин были выявлены кластерные случаи инфицирования COVID-19.