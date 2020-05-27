Алжир, , 14:23 — REGNUM Приглашение посетить Россию с официальным визитом, который должен пройти по окончании санитарно-эпидемиологических мер, связанных с пандемией коронавируса, получил президентАлжира Абдельмаджид Теббун. Об этом 27 мая рассказал российский посол в Алжире Игорь Беляев, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал дипломат, отвечая на вопрос о будущих контактах глав двух государств, первое прямое общении президента России Владимира Путина со своим алжирским коллегой состоялось в январе текущего года на полях берлинской международной конференции по Ливии и во время него «алжирский лидер получил приглашение посетить с официальным визитом Россию».

«Это приглашение остается в силе, оно будет реализовано после нормализации эпидемиологической ситуации в обеих странах», — также отметил он.

Также Беляев указал, что Россию с Алжиром связывают традиционные дружеские отношения, которые возведены в ранг партнерства на стратегическом уровне, после подписания соответствующей декларации в 2001 году.

«Наша страна оказала помощь Алжиру в его борьбе за независимость, в становлении алжирской государственности, развитии национальной промышленности, подготовке квалифицированных кадров по различным специальностям», — напомнил дипломат и указал, что тесное взаимодействие двух стран продолжается и в настоящее время.

«Россия всегда стремится помогать своим друзьям, особенно в трудную минуту», — заключил Беляев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай высоко ценит заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что изменение законодательства в Гонконге является внутренним делом КНР.