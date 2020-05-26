Уппсала, Швеция, , 11:01 — REGNUM В результате тестирования у 300 человек из числа медицинского и обслуживающего персонала в Академической больнице в Уппсале был выявлен коронавирус. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Expressen.

В середине мая в Уппсале, расположенной в 70 километрах к северу от Стокгольма, было установлено, что 300 сотрудников Уппсальской академической больницы дали положительный результат при тестировании на выявления коронавируса.

Сообщается, что это соответствует почти 14% всех протестированных сотрудников и примерно 5% всего медицинского персонала в медицинском учреждении.

«Ситуация выглядит как и в остальной части общества, — наблюдается распространение инфекции, но мы не знаем, как она проникла (прим.: в больницу) и как она распространилась», — заявил Микаэль Келер, заместитель главврача Уппсальской академической больницы.