Ухань, Китай, , 04:22 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй не выявлено за сутки новых случаев COVID-19, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

По данным Комиссии, в провинции выявлено еще 26 бессимптомных случаев инфицирования новым коронавирусом. Еще шесть человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях региона с диагнозом COVID-19, включая одного человека в тяжелом состоянии и одного — в критическом.

Общее число бессимптомных пациентов, находящихся под наблюдением медиков достигло 334. Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено 11 «импортных» и ни одного местного случая COVID-19. Ранее провинция Хубэй считалась эпицентром эпидемии в Китае.