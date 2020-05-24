Пекин, , 04:57 — REGNUM За прошедшие сутки еще три пациента были выписаны из больниц Китая по излечению от COVID-19, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, 79 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Всего 78 261 пациент был выписан из больниц Китая по выздоровлению от опасной инфекции за все время эпидемии.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае достигло 82 974, из которых 4634 оказались смертельными. За прошедшие сутки в стране было выявлено три новых случая заболевания COVID-19.