Пекин, , 04:30 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, также в стране не было зафиксировано ни одной смерти от опасной инфекции за прошедшие сутки. Тем не менее, еще у двоих человек появилось подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Китае было выявлено четыре новых случая заболевания COVID-19, из которых два оказались локальными и еще два привнесенными в страну из-за рубежа.

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