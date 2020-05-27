Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер вылечилась от коронавирусной инфекции и вышла на работу 26 мая. Об этом она заявила на своей странице в Twitter.

«Вчера вышла на работу после трех отрицательных результатов тестов на COVID-19», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая стало известно о выявленном заражении коронавирусом нового типа у Кэти Миллер. Ее отправили на самоизоляцию. Однако сам вице-президент США Майк Пенс продолжил исполнять свои обязанности.

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