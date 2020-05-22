Рига, , 17:03 — REGNUM Министерство обороны Латвии направило в Италию и Сан-Марино дезинфицирующие средства на сумму 47 000 евро. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства обороны, отправка и закупка груза Центром закупок при минобороны Латвии была осуществлена согласно решению правительства страны от 23 апреля 2020 года об оказании помощи Италии и Сан-Марино в борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что общий вес груза, который включает 5745 литров дезинфекции для рук и 5645 литров дезинфекции для поверхностей латвийского производства, составляет 11 тонн.

Оказание помощи со стороны Латвии будет продолжено. Аналогичный груз министерство обороны Латвии отправит и в Испанию. Общий объём финансовой помощи, выделенный этим странам, составит 100 000 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.