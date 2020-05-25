Пекин, , 05:26 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 11 новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Обще число привнесенных из-за рубежа случаев инфицирования в Китае достигло 1724 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Новые импортные случаи были выявлены во Внутренней Монголии на севере страны и в провинции Сычуань на юго-западе. Новых случаев подозрения на «импортный» коронавирус не выявлено.

Из общего числа «импортных» случаев, 1678 переболевших были выписаны из госпиталей по выздоровлению, в то время как оставшиеся 46 пациентов остаются госпитализированными. Из них один находится в тяжелом состоянии. Смертей не зафиксировано.