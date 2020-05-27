Копенгаген, , 09:15 — REGNUM Вечером 24 мая на пограничном контрольно-пропускном пункте на мосту Эресунн, отделяющем Данию и Швецию, образовались очереди из автомобилей длиной в километр, так как многие датчане возвращались домой после посещения соседней Швеции. Таким образом, жители Дании не послушали совета своих властей, которые призывали ограничить все ненужные поездки момента окончания пандемии коронавируса. Об этом 26 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Несмотря на то, что министерство иностранных дел Дании выступило против любых ненужных поездок за границу своих граждан, свободное движение через Эресунн не прекращалось.

Напомним, что вскоре после того, как Дания закрыла свои границы в середине марта, количество поездок с целью отдыха из Дании через мост Эресунн в Швецию сократилось на 74% по сравнению с предыдущим годом.

Эти данные опубликовал новостной портал News Öresund. Сообщается, что уже к 11 мая спад составил уже 35%. Наплыв датских туристов фиксируют и владельцы гостиниц и кафе в пограничном шведском регионе Сконе.