Шанхай, Китай, , 06:08 — REGNUM В Шанхае выявлен один новый «импортный» случай COVID-19 и ни одного локального, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Так называемый «импортный» случай подтвержден у гражданина Китая, который прибыл в страну из Сингапура через Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае 7 мая. У него стали проявляться симптомы, когда он находился на изоляции в обсерваторе.

После подтверждения симптома, он был немедленно направлен в специальный госпиталь для медицинского лечения, в то время как 56 человек, находившихся с ним в тесном контакте, были также помещены на карантин.

Всего в Шанхае зафиксировано 329 подтвержденных импортных случаев опасной инфекции. Всего восемь человек остаются в госпиталях города, остальные — были вписаны по выздоровлению. Общее число локальных случаев в Шанхае достигло 341.