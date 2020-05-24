Гонконг, Китай, 24 мая 2020, 06:41 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено всего 1065 случаев инфицирования опасной инфекцией, включая четыре смертельных. Больницы покинули 1029 пациентов по выздоровлению.
В САР Макао выявлено 45 случаев инфицирования. Все заболевшие благополучно выздоровлении. На Тайване выявлен 441 случай инфицирования, включая семерых погибших. Госпитали острова покинули 411 пациентов.