Пекин, , 05:39 — REGNUM На материковой части Китая не зафиксировано ни одного нового внутреннего случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Однако, было выявлено 11 привнесенных из-за рубежа, включая 10 во Внутренней Монголии и один в провинции Сычуань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Подозрения за заболевание COVID-19 также не выявлено.

Отметим, что общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 82 985 человек, включая 4634 скончавшихся. Общее число «импортных» случаев выявлено 1724 за все время наблюдений.