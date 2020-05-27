Тбилиси, , 10:29 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Грузии за прошедшие сутки выросло на три и стало составлять 735. Об этом 27 мая сообщает специальный сайт правительства страны, посвященный мониторингу ситуации с COVID-19.

«Число инфицированных — 735», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 557 человек при 13 летальных исходах.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент на карантине находятся 3076 человек и ещё 250 пациентов — в стационарах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 27 мая в Южной Корее вводят масочный режим на внутренних и международных авиарейсах.