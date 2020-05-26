Пекин, , 04:26 — REGNUM За прошедшие сутки еще девять пациентов, переболевших COVID-19, покинули госпитали страны по выздоровлению, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Еще 81 пациент остается на лечении, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Всего 78 277 человек были вылечены и выписаны из госпиталей на текущий момент. Обще число заболевших в стране достигло 82 992 человек, из которых 4634 человека скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае не было выявлено ни одного внутреннего случая COVID-19, однако было подтверждено семь «импортных», то есть привнесенных в страну из-за рубежа случаев.