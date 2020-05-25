Киев, , 15:15 — REGNUM Гуманитарную помощь попросил предоставить Украине для борьбы с коронавирусной инфекцией украинский президент Владимир Зеленский во время своего телефонного разговора с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

«Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи», — заявил в ходе разговора с Нетаньяху Зеленский.

Помимо этого, он отметил, что также был бы рад обменяться с Израилем передовым опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как последний является примером эффективного противостояния пандемии.

При этом Нетаньяху, в свою очередь, отметил дружеские отношения Израиля и Украины и пообещал рассмотреть запрос Зеленского. Кроме этого, глава израильского правительства пригласил украинского президента приехать в Израиль по окончании пандемии коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Украины за минувшие сутки возросло на 259 и составляет 21245 человек.