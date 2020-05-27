Ухань, Китай, , 04:53 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии COVID-19, провинции Хубэй в Китае не выявлено новых случаев COVID-19, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

В настоящее время в провинции имеется пять пациентов, получающих медицинскую помощь, у которых диагностирован COVID-19. В провинции также известно о 22 новых бессимптомных случаях инфицирования, еще 24 человек были выпущены из-под карантина.

Общее число таких бессимптомных случаев в регионе достигло 332. Отметим, что провинция Хубэй приняла на себя основной удар эпидемии нового коронавируса. Ранее регион считался эпицентром эпидемии в Китае.