Гонконг, Китай, , 05:50 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе САР Гонконг всего выявлено 1065 случаев COVID-19, включая четыре смертельных. Из них 1030 человек уже были выписаны из больниц района.

В САР Макао выявлено 45 случаев опасной инфекции, все пациенты благополучно переболели и были выписаны из больниц. На Тайване выявлен 441 случай, включая семь смертельных. Больницы покинули уже 414 человек.