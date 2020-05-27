Кампала, , 06:13 — REGNUM Правительство Уганды разрешило 2400 гражданам страны, оказавшимся за рубежом во время пандемии коронавирусной инфекции, вернуться на родину, сообщает пресс-служба угандского камбина.

«Правительство в принципе согласилось с тем, что угандцам, оказавшимся за границей, нужно разрешить вернуться домой. Возвращение будет проходить поэтапно», — заявила министр информации страны Джудит Набакуба.

Отмечается, что угандцам, оказавшимся в 66 государствах, возвращаться придется за свой счет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Уганде массово проверили на наличие коронавируса нового типа водителей грузовиков. По итогам тестов было выявлено 43 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уганде провели массовое тестирование на коронавирус водителей грузовиков