Пекин, , 04:03 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в ее свежем ежедневном отчете, тем не менее, за прошедшие сутки подтверждено еще семь «импортных» случаев инфицирования. Ни одного нового подозрения на заболевание или смерти от него подтверждено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Китае было выявлено 11 «импортных» случаев новой коронавирусной инфекции и ни одного внутреннего.