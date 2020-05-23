Пекин, , 06:42 — REGNUM Правительство Китая приняло решение направить медицинскую команду экспертов в Перу с целью оказания помощи в борьбе с эпидемией нового коронавируса, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня, это уже вторая группа медиков, организованная Национальной комиссией здравоохранения КНР, которая направлена в Латинскую Америку. Она покинула страну ранним утром 22 мая.

Команда будет помогать Перу и дальше улучшать принимаемые меры борьбы с эпидемией, улучшая общий уровень оказания медицинской помощи местным пациентам с диагнозом COVID-19. Ранее команда медиков была направлена в Венесуэлу.