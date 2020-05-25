Пекин, , 04:40 — REGNUM Еще семь человек покинули больницы Китая по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 83 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Всего 78 268 человек благополучно покинули госпитали Китая по выздоровлению.

Всего же в Китае на сегодняшний день зафиксировано 82 985 подтвержденных случаев COVID-19 за все время эпидемии. От опасной инфекции скончалось 4634 человека.