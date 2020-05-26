Гонконг, Китай, , 05:36 — REGNUM Власти Китая поделились официальными данными по ситуации с COVID-19 за пределами материковой части станы, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено в общей сложности 1065 заболевших новой коронавирусной инфекцией, из которых четверо погибли и еще 1030 выздоровели, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В САР Макао выявлено 45 заболевших, все они благополучно выздоровели и были выписаны из больниц района. На Тайване выявлен 441 заболевший, включая семерых погибших и 415 выздоровевших.