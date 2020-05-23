Блумингтон, , 20:12 — REGNUM Учёные из Индианского университета разработали материал для защитных масок, который за счёт образования электрического напряжения полностью нейтрализует вирусные частицы, попавшие на ткань. Материалы исследования опубликованы на сайте препринтов ChemRxiv.

При создании новой маски исследователи исходили из того, что вирусы прикрепляются к клеткам человека с помощью электростатического взаимодействия. При этом вирусы, прикрепившиеся к поверхностям средств индивидуальной защиты, представляют значительную угрозу для распространения COVID-19.

Учёные отмечают, что для проникновения в клетку электрическое поле вируса должно оставаться стабильным. Однако, если на поверхность ткани нанести серебро и цинк, которые вырабатывают электричество при попадании влаги, то электрическое поле вируса разрушается и он теряет способность быть заразным. Новый материал уже используется в качестве перевязочного средства, учёные ждут одобрения использования его для производства защитных масок.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили обрабатывать медицинские маски наночастицами серебра для увеличения их противовирусной защиты и срока службы.

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