Итоги года 2024
Голикова заявила, что за 5 лет число многодетных семей в РФ выросло на 27%
За последние пять лет количество многодетных семей в России увеличилось на 27% и сейчас составляет 2,5 млн. Об этом 13 декабря заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. «В России сегодня проживает 30 млн детей и 24,5 млн семей. С 2016 года в стране увеличивается число рождений...
13 декабря 2024
Названы лауреаты национальной премии «Лидеры ИИ»
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ». Мероприятие прошло в рамках международной конференции AI Journey 2024 «Сбера». Победителями в категории «Премия регионам» стали Москва, Московская, Тульская, Липецкая и Тюменская области. Регионы внедряли...
12 декабря 2024
Mia Boyka получила награду за привлечение внимания к молодёжным трендам
На второй ежегодной премии РОЦИТ «Герои Рунета» назвали самые значимые события и достижения в российской сегменте Сети за 2024 год. Награды получили как люди, так и проекты. Учредителем премии выступил РОЦИТ — старейшая общественная организация Рунета. Так, певица Mia Boyka получила награду за...
12 декабря 2024
В России предотвратили 190 терактов в 2024 году
На территории России в 2024 году были предотвращены 190 терактов. Информация была озвучена 10 декабря на заседании под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России Александра Бортникова. Уточняется, что шесть терактов готовились участниками...
10 декабря 2024