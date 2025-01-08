Москва, 8 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. В Москве в 2024 году к проекту «Учебный день в музее» присоединились три новые площадки. Об этом 8 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства проводят учебные дни для 1–2-х классов по окружающему миру, чтению и изо. В «Доме полимеров» школьников 8–11-х классов знакомят с современными технологиями и материалами в формате квизов. В Госархиве старшеклассники изучают математику и архивное дело», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, у столичных школьников и педагогов есть возможность провести необычные уроки в музейных пространствах. Так ребята быстрее усваивают информацию и тренируют исследовательские навыки. На данный момент в проекте принимают участие 40 музейных площадок, в число которых входят Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Музей Владимира Высоцкого, Интерактивный политехнический музей «Дедушкин чердак» и другие. Для обучения доступно больше 250 уроков, разработанных методистами вместе с сотрудниками музеев.

Проект «Учебный день в музее» запустили в 2017 году, за это время количество его участников увеличилось почти в 20 раз.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Музей городского хозяйства Москвы был удостоен национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» за проект «Учебный день в музее». В рамках проекта в павильоне «Физика» на ВДНХ, где находится музей, проходят уроки по биологии, математике и английскому языку для школьников седьмых и восьмых классов.