Москва, 22 января, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Прошедший 2024 год стал достаточно успешным для российской экономики. Об этом 22 января заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Ключевые макроиндикаторы благодаря просчитанным и ответственным действиям государства, делового сообщества находятся в положительной зоне», — произнёс он в ходе совещания по экономическим вопросам.

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Дефицит бюджета, по его словам, составил 1,7% ВВП, что является приемлемым уровнем, особенно в сравнении с показателями в развитых экономиках. Для примера российский лидер привёл данные, согласно которым в прошлом году бюджетный дефицит по отношению к ВВП в США составил 6,2%, во Франции — 6,2%, в Италии — 3,8%, в Японии — 3,7%, в Германии — 2,2%.

Путин подчеркнул, что важно дальше обеспечивать стабильность и устойчивость российских государственных финансов.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании Путин призвал правительство реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию. В частности, президент проинформировал о январской индексации страховых и военных пенсии, социальных выплат на 9,5% в соответствии с фактическим уровнем инфляции в 2024 году.

Отдельно глава государства сообщил, что доходы в федеральный бюджет России, не связанные с продажей нефти и природного газа, в 2024 году выросли на 26%, составив 25,6 трлн рублей. Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью, подчеркнул он. Нефтегазовые доходы в прошлом году составили 1,3 трлн рублей, что позволит сохранить объём Фонда национального благосостояния, добавил президент.