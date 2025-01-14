Москва, 14 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Первые данные расшифровки чёрных ящиков потерпевшего крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау не подтверждают часть фигурирующей в прессе информации об инциденте. Поэтому стоит дождаться окончательных итогов расследований. Об этом 14 января на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Global Look Press

«Состоялась специальная встреча в Бразилии, открыли чёрные ящики, их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что необходимо дождаться полноценного расследования», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что азербайджанская сторона немедленно поддержала участие Российской Федерации в расследовании с учётом всех факторов. По его словам, российско-азербайджанские отношения являются доверительными, Москва и Баку могут решать между собой любые вопросы, в том числе международные инциденты, включая авиакатастрофу под Актау.

Глава МИД подчеркнул, что до завершения расследования не следует нагнетать атмосферу в медийном пространстве, используя сведения, которые по большому счёту не подтверждаются информацией с чёрных ящиков.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в 3 км от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Глава государства сообщил, что Грозный, Моздок и Владикавказ на момент прилёта борта из Баку подверглись атаке украинских дронов, которую отражали российские силы ПВО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Он предположил, что крушения лайнера можно было избежать.

6 января эксперты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий ВВС Бразилии завершили расшифровку записей обоих бортовых самописцев (чёрных ящиков) потерпевшего крушение самолёта. Все данные бразильское ведомство передало властям Казахстана.