Минувший год на Южном Кавказе прошел под знаком трех трендовых событий: дальнейшего отдаления Армении от России, кризиса в отношениях Баку и Запада, а также решающей схватки Запада и оппозиции против «Грузинской мечты».

Иван Шилов ИА Регнум

Азербайджан: кризис многовекторности

В 2023 году Ильхам Алиев добился, пожалуй, самой главной задачи с создания современной Азербайджанской Республики — полностью вернул контроль над Карабахом.

Но у всего есть своя цена, и 2024 г. стал проверкой на прочность для тщательно выстроенной многовекторной внешней политики Азербайджана.

Контуры надвигавшегося кризиса уже наблюдались в конце 2023-го, когда помощник госсекретаря США сообщил о прекращении контактов на высшем уровне. Энтони Блинкен критиковал Алиева за отсутствие демократии и призывал прекратить репрессии. Вашингтон и ранее обвинял Азербайджан в провокациях на границе с Арменией, но от американского посредничества Алиев не отказывался. Однако когда критика начала касаться лично его, доверие было подорвано окончательно.

На этом направлении США и ЕС работали рука об руку.

Резонансными стали два события — внеочередные выборы президента Азербайджана в начале февраля и досрочные выборы в парламент в сентябре, на которых уверенно победил Алиев и его партия «Йени Азербайджан».

24 января Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приостановила полномочия азербайджанских делегатов, обвинив Баку в отсутствии демократии и честных выборов, несоблюдении прав человека и перекрытии Лачинского коридора и изгнании армян из Карабаха.

Алиев в ответ пригрозил выходом из Совета Европы и пересмотром юрисдикции ЕСПЧ. В октябре Европарламент принял резолюцию о необходимости пересмотра отношений с южнокавказской республикой и ввода санкций.

Не стеснялся в выражениях и Алиев, советуя ЕС держаться от Азербайджана подальше, а Вашингтон обвиняя в черной неблагодарности.

Азербайджанскому руководству очень не нравилось сближение Запада с Арменией. Теперь уже не только Франция, но и ЕС как таковой начал оказывать ей поддержку. Франция поставляла бронемашины и САУ, а ЕС выделил Армении военную помощь в размере 10 млн евро.

Чем хуже становились связи с Западом, тем больше стимулов становилось, чтобы укреплять стратегические отношения с Россией.

В апреле, когда тема Карабаха уже исчерпалась, Алиев и Путин устранили наверно последнее препятствие на пути к полноценному сотрудничеству — из Карабаха был выведен российский контингент. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил это новыми реалиями в регионе после того, как Армения признала территориальную целостность Азербайджана.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

В том же апреле состоялся визит Алиева в Москву. Путин оценил переговоры как «хороший импульс развитию двусторонних отношений». Алиев назвал Россию «основополагающей страной» Южного Кавказа. Затем в августе в Баку с ответным визитом прибыл Путин

Заявления по итогам встречи состояли из сплошных комплиментов. Алиев «от всей души» приветствовал Путина, а российский лидер назвал Баку «кавказским оазисом». В день визита Путина Азербайджан подал заявку в БРИКС, и вскоре Алиев принял участие в казанском саммите.

Однако в конце года этот тренд был резко поставлен под вопрос из-за авиакатастрофы лайнера AZAL в Актау. Алиев обвинил Россию в попытке скрыть факт сбития самолета системами ПВО в Чечне. Однако извинения со стороны Путина и слова Алиева о непреднамеренном ударе по лайнеру оставляют надежды на сохранение прагматичных отношений.

Армения: подальше от России, поближе к ЕС

Еще с 2020 года внешнеполитический курс Армении строится на обидах на Россию за отсутствие помощи в противостоянии с Азербайджаном. В 2023 г. эти обиды уже трансформировались в конкретные действия: совместные учения с США, визит жены Пашиняна в Киев и присоединение Еревана к Римскому статуту МУС, выдавшему ордер на арест Путина.

В 2024 году Пашинян решил пойти еще дальше.

Он начал процесс разрыва военных связей с Россией.

23 февраля Армения официально объявила о заморозке своего участия в ОДКБ. В течение года 32-летнюю службу в Армении завершили российские пограничники.

Если с ОДКБ команда Пашиняна окончательно простилась, то на встречи СНГ и ЕАЭС они все еще ходили. Но даже тут армянский премьер начал показывать зубы.

На последний саммит в Санкт-Петербурге Пашинян под предлогом ковида не приехал и в режиме онлайн вступил в перепалку с Александром Лукашенко. В начале декабря армянский премьер отказался от проведения саммита ЕАЭС в Ереване несмотря на то, что по праву председательства он должен был состояться там.

Свое решение он мотивировал тем, что «не все члены Высшего Евразийского экономического совета желательны в Армении». Имел ли он ввиду Лукашенко, поставляющего Баку вооружение, или Путина, в отношении которого действует решение МУС, осталось загадкой.

Симметрично разрыву с РФ и ОДКБ Пашинян ускорял интеграцию с Западом.

Саммит 5 апреля в Брюсселе с главами Еврокомиссии и Госдепартамента доказал, что союзничество с ЕС, США и НАТО идут рука об руку. ЕС и США готовы обеспечивать Армению, пообещав на той встрече выделить по €270 млн и $65 млн соответственно.

Johanna Geron/AP/TASS Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после трехсторонней встречи ЕС — США — Армения

Присутствие европейских наблюдателей на восточных границах — это фактически прообраз базы ЕС (НАТО). Военные учения с США продолжились. 19–24 сентября армянские военные совершили маневры совместно с Агентством по уменьшению угрозы департамента обороны США.

По евроинтеграции картина становится все яснее.

Год с лишним назад Пашинян говорил, что «Армения готова быть ближе к Европейскому союзу, насколько Евросоюз считает это возможным». В 2024 году контакты лишь активизировались. Стороны запустили диалог по безвизовому режиму. Европарламент уже предложил дать Армении статус кандидата на вступление. В самой Армении готовят референдум о вступлении в ЕС.

На фоне проблемной Грузии прозападная и «демократичная Армении» становится более приоритетным направлением политики ЕС на Кавказе.

Армяно-азербайджанский трек: медленно, но верно

Как ни странно, ориентация Армении и Азербайджана на противоположные направления стрелки политического компаса не сказалась негативно на их двусторонних отношениях. Процесс нормализации в течение года шел достаточно оптимистично.

Пашинян во время сентябрьского визита в Грузию говорил о согласовании текста договора на 80%, а Алиев допускал возможность его подписания до конца года. В апреле удалось договориться по спорным селам на границе двух стран.

Главным препятствием обозначалось с азербайджанской стороны наличие территориальных претензий — Алиев требовал открытия Зангезурского коридора между основной территорией Азербайджана и нахичеванским анклавом и изменения конституции Армении, где есть отсылки о необходимости объединения Карабаха с Арменией. Однако и здесь наметился прогресс.

В августе Алиев и Пашинян приняли решение вывести пункт о Зангезурском коридоре из условий подписания мирного договора, но Баку все еще настаивает на внесении поправок в основной закон соседней страны.

В настоящий момент главными проблемными пунктами остаются сохранение европейских наблюдателей и иски Армении против Азербайджана, связанные с правами карабахских армян.

Пашинян согласился не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном после её делимитации, однако, судя по тому, как долго идет делимитация, урегулирование данной помехи может занять годы. Откажутся ли армяне от сотен исков — тоже большой вопрос.

В вопросе посредничества между Баку и Ереваном в этом году тоже произошли серьезные изменения. После обострения отношений Азербайджана с США, ЕС и особенно Францией на роль посредника претендовал канцлер Олаф Шольц, но ему удалось добиться лишь ограниченного успеха (Пашиняна и Алиева удалось свести на Мюнхенской конференции по безопасности), а политические перспективы самого Шольца туманны.

AP Photo/Sergei Grits/ТАСС Техника армянской армии покидает Нагорный Карабах

Свои силы в посредничестве решил попробовать Казахстан. 10–11 мая главы МИД Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретились в Алма-Ате и объявили о возможности заключения мирного договора до конца года. Но успех Казахстана пока что кажется тактическим.

В октябре на саммит СНГ приезжали и Алиев, и Пашинян, но провести формат Россия — Азербайджан — Армения не удалось, так как идея, как сказал помощник президента России Юрий Ушаков, «не была кое-кем поддержана».

Настоящим успехом стал саммит БРИКС. Весь мир обошли кадры того, как прямо во время выступления других спикеров Пашинян и Алиев, как будто одноклассники на уроке, вели долгий диалог, развернув свои кресла друг к другу. Пашинян остался доволен, ему удалось с Алиевым сблизить позиции по разблокировке региональных коммуникаций.

Со своей стороны Армения предлагает Азербайджану заключить стратегическое соглашения на 100 лет, что фактически означает пакт о ненападении.

Грузия: одной ногой в майдане

Настоящая внутренняя борьба с участием внешних сил в этом году развернулась в Грузии. Как минимум четыре раза оппозиция пыталась осуществить «майдан».

Первая серьезная попытка пришлась на лето, когда правящая «Грузинская мечта» со второй попытки принимала закон об иноагентах. Если при предыдущем премьере Ираклие Гарибашвили власти поддались давлению улиц и временно отозвали законопроект, то его преемник Ираклий Кобахидзе проявил большую решительность.

При нем «Мечта» не только приняла закон об иноагентах, лишь косметически внеся в него изменения, но и закон против ЛГБТ-пропаганды.

Массовые протесты на проспекте Руставели не дали желаемого эффекта, и оппозиция, сформированная в четыре блока, взяла курс на октябрьские парламентские выборы.

На выборах «Грузинская мечта» хоть и не смогла заполучить конституционное большинство, но победу-таки одержала: у нее 89 из 150 мандатов. «Единое национальное движение» отбывающего срок Саакашвили набрало в три раза меньше, чем на прошлых выборах, а вместе с партиями «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «За Грузию» у них не набралось и 40%.

Поэтому единственным выходом для оппозиции стало объявить выборы нелегитимными и согнать людей на баррикады.

Навести страх ни на силовиков, ни на основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили у них не вышло. Кобахидзе и «ко» смело противостояли попыткам революции.

В свою победу они настолько уверовали, что в конце ноября премьер заморозил евроинтеграцию на четыре года, что привело к стотысячным митингам. Но и здесь у оппозиции ничего не вышло.

Последним рубежом обороны прозападных сил стал пост президента Грузии, который занимала гражданка Франции Соломе Зурабишвили. Она обещала не признавать результаты новых выборов президента и отказывалась покидать Дворец Орбелиани.

14 декабря по итогам коллегиального голосования в парламенте президентом Грузии стал союзник и бывший член «Мечты» экс-футболист Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили вынуждена была отступить и, чтобы совсем не терять лица в глазах оппозиции, покидая резиденцию главы государства, объявила, что «уносит с собой легитимность».

DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС Протест в Тбилиси против результатов парламентских выборов

Весь этот год Евросоюз и США изо всех сил старались раскачать ситуацию в Грузии, охотно присоединяясь к сравнениям грузинского правительства и принимаемых им законов с российскими.

Западу не нравилось, что Кобахидзе и Иванишвили отказываются открывать «второй фронт» против России и борются с прозападной пятой колонной. Госдеп и Брюссель ввели различные санкции, начиная с запрета на въезд и заканчивая отказом продолжать процесс интеграции в ЕС. Десятки западных дипломатов приехали в Тбилиси после выборов, чтобы поддержать митингующих.

Но каждый выпад Запада лишь ослаблял его влияние в Тбилиси. Грузинские чиновники ничуть не мягче высказываются о западных столицах, чем их коллеги из Москвы или Баку.

В своей риторике Кобахидзе и его коллеги используют даже конспирологические термины вроде «глобальная партия войны», имея ввиду «глубинное государство», втягивающее Грузию в войну с Россией. Так что победа на парламентских выборах для «Грузинской мечты» — это не просто личная победа, а победа мира над войной.

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С точки зрения российских интересов, можно констатировать, что в 2024 г. регион Южного Кавказа был охвачен противоречивыми тенденциями. Армения сделала еще один шаг в сторону от России в направлении Запада, но окончательного разрыва связей не произошло.

В Грузии США и ЕС ослабили хватку и почти провалили миссию «майдан 2.0», а местная власть уверенно взяла курс на прагматичные, мирные отношения с Россией.

И только в отношении Азербайджана, который уверенно отстаивал свой суверенитет от Запада, вопрос об итоговом векторе остаётся открытым. В течение года мы наблюдали за сближением с Россией, которое заставило некоторых экспертов поставить вопрос о союзничестве. Но инцидент с авиалайнером поставил этот процесс под сомнение.