Москва, 6 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Москомархитектура в 2024 году выпустила решения почти по 60 тыс. заявок на предоставление госуслуг в области архитектуры и строительства, поданных через портал mos.ru. Об этом 6 января сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Онлайн-услуги в сфере градостроительства значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации строительной отрасли. В 2023 году специалисты приняли решения по 57,1 тыс. обращений на предоставление государственных услуг, оказываемых Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а в 2024 году — по 59,4 тыс.», — процитировал Ефимова портал Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что самыми востребованными услугами в электронном формате стали «Приёмка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве», «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве», «Приёмка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы».

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что за прошедший год выдали более 9 тыс. градостроительных планов земельных участков, 11 тыс. уведомлений о приёмке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в государственной информсистеме. Почти 14 тыс. решений оформили о приёмке исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в столице.

В Департаменте информационных технологий столицы указали на удобный формат онлайн-услуг, благодаря которому их востребованность ежегодно растёт.

Ранее, 3 ноября прошлого года, Княжевская сообщила, что в районе Текстильщики на улице Малышева построят новый дом по программе реновации. Участок для строительства находится в пешей доступности от станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро и городского вокзала Печатники.