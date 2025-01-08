Москва, 8 января, 2025, 19:00 — ИА Регнум. В Москве в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в 2024 году возвели три промышленных технопарка. Об этом 8 января сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В 2024 году по программе МПТ ввели в эксплуатацию три промышленных технопарка, где создано свыше двух тыс. новых рабочих мест для сотрудников производства», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

В Зеленоградском административном округе завершили строительство первой очереди промышленного технопарка «Алабушево». На его территории разместились производители комплектующих для нефтяной и газовой отраслей промышленности, предприятия по выпуску медицинских изделий и ветеринарных препаратов. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году, после чего там смогут работать порядка 2,5 тыс. человек.

Ещё один промышленный технопарк возвели в Молжаниновском районе. Работать в нём могут 600 человек. Для них оборудована необходимая инженерная инфраструктура для ведения технологической деятельности. На территории предусмотрены помещения для лабораторий, испытательные стенды, офисные блоки.

Третий промышленный технопарк построили благодаря программе стимулирования создания рабочих мест и в рамках масштабных инвестиционных проектов. Промтехнопарк «Крёкшино» функционирует в ТиНАО. Столица выделила инвестору земельный участок площадью почти 2,5 га и льготу на строительство жилья в рамках программы МПТ. На территории объекта появилось современное швейное производство и около 300 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум в октябре прошлого года, в промышленном парке «Бутово» откроется высокотехнологичное производство климатического оборудования. Предприятие укомплектуют современным высокопроизводительным оборудованием. Работать там смогут около 30 человек. Общая площадь промышленного парка «Бутово» превышает 58 тыс. кв. м. Там уже функционируют производства медицинского оборудования, профессиональной косметики, строительных материалов и другие предприятия.