Москва, 11 января, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Почти 500 тыс. питомцев приняли государственные ветеринарные клиники Москвы в 2024 году. Об этом 11 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Варвара Гертье/РИА Новости

«В столице было вакцинировано больше 448 тысяч домашних животных. В городе создана крупнейшая ветеринарная сеть, которая включает 26 учреждений», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в клиниках установлено современное оборудование, а принять питомцев готовы высококвалифицированные специалисты. Практически во всех учреждениях, помимо терапевтов и хирургов, есть стоматологи, офтальмологи, кардиологи, специалисты УЗИ — и рентген-диагностики.

Увеличилось количество клиник, где принимают ратологи, герпетологи и орнитологи, что упростит выбор учреждения владельцам грызунов, рептилий и птиц.

Две клиники, Красногвардейская и Останкино, начали выполнять процедуру компьютерной томографии и её расшифровку, заключил градоначальник.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году москвичи чаще записывали к ветеринарам кошек и собак. По состоянию на ноябрь были зарегистрированы около 150 тыс. таких онлайн-заявок. Кроме того, на приём записали около 1,5 тыс. необычных питомцев.

Уточнялось, что в 2024-м горожане почти на 40% чаще пользовались сервисом mos.ru для записи домашних животных к ветврачу, чем годом ранее.