Москва, 31 декабря, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением, в котором поздравил жителей России с Новым годом. Видеообращение российского лидера транслировалось по центральным каналам страны.

кадр из видео

Выступление Путина длилось 3 минуты 35 секунд. Обращение стало одним из самых коротких за всё время его нахождения на посту главы государства.

Президент отметил, что первая четверть XXI века была наполнена исторически значимыми и масштабными событиями. Он подчеркнул, что за это время граждане РФ ставили перед собой большие цели и достигали их.

Путин заявил, что россиянам предстоит решить ещё множество вопросов. При этом президент заметил, что они могут по праву гордиться уже достигнутыми результатами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938946" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин поздравил жителей России с 2025 годом

Глава государства упомянул в своем обращении участников спецоперации. Он отметил, что миллионы людей по всей России поддерживают бойцов, которые сейчас защищают Родину. Путин также напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.

«Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране, России. Когда мы вместе, всё исполнится. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2025 годом!» — сказал он в завершении выступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее с новогодним поздравлением к жителям РФ выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что 2024 год запомнится как год серьёзных достижений и очень сложных испытаний. Зампред Совбеза отметил, что Россия гордится своим бойцами, которые защищают Родину на линии фронта, а также теми, кто трудится на производстве в тылу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поздравил Владимира Путина и других зарубежных лидеров с новогодними праздниками. Лидер КНДР Ким Чен Ын также поздравил президента РФ с Новым годом. Кроме того, он пожелал армии и народу России победы в 2025 году.