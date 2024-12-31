Путин поздравил россиян с Новым годом
Москва, 31 декабря, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением, в котором поздравил жителей России с Новым годом. Видеообращение российского лидера транслировалось по центральным каналам страны.
Выступление Путина длилось 3 минуты 35 секунд. Обращение стало одним из самых коротких за всё время его нахождения на посту главы государства.
Президент отметил, что первая четверть XXI века была наполнена исторически значимыми и масштабными событиями. Он подчеркнул, что за это время граждане РФ ставили перед собой большие цели и достигали их.
Путин заявил, что россиянам предстоит решить ещё множество вопросов. При этом президент заметил, что они могут по праву гордиться уже достигнутыми результатами.
Глава государства упомянул в своем обращении участников спецоперации. Он отметил, что миллионы людей по всей России поддерживают бойцов, которые сейчас защищают Родину. Путин также напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.
«Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране, России. Когда мы вместе, всё исполнится. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2025 годом!» — сказал он в завершении выступления.
Как сообщало ИА Регнум, ранее с новогодним поздравлением к жителям РФ выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что 2024 год запомнится как год серьёзных достижений и очень сложных испытаний. Зампред Совбеза отметил, что Россия гордится своим бойцами, которые защищают Родину на линии фронта, а также теми, кто трудится на производстве в тылу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поздравил Владимира Путина и других зарубежных лидеров с новогодними праздниками. Лидер КНДР Ким Чен Ын также поздравил президента РФ с Новым годом. Кроме того, он пожелал армии и народу России победы в 2025 году.