Москва, 14 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки дают добро на осуществление террористических актов против энергетической инфраструктуры. У Вашингтона есть планы уничтожить «Турецкий поток». Об этом 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

: Виталий Тимкив/РИА Новости

«Не нужен никакой конкурент Соединённым Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза», ― отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что Вашингтон науськивает своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за «Северными потоками» вывести из строя и «Турецкий поток».

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Минобороны России проинформировало, что 11 января подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались атаковать станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». При падении осколков дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Позже в российском оборонном ведомстве сообщили, что оборудование станции восстановили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку ВСУ атаковать дронами распределительную станцию энергетическим терроризмом киевского режима.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с ИА Регнум заявил, что атака на объекты, связанные с «Турецким потоком», наносит огромный ущерб Турции и Евросоюзу. По его словам, целью таких действий может быть желание киевского режима повлиять на страны ЕС, которые отказываются помогать Киеву.

Зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу отметил, что попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская» была ударом не только по России, но и по Турции. Он также назвал целью подобных атак со стороны Киева попытку нанести экономический урон России. Но ущерб будет нанесён и европейским странам, поскольку они сохраняют возможность получать российский газ через «Турецкий поток», заключил политик.