Москва, 31 декабря, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев выступил с видеообращением к жителем России, в котором поздравил их с наступающим Новым годом.

Соответствующий ролик он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Пусть 2025 год принесёт в каждый дом, в каждую семью, только самое доброе, озарит их светом согласия и любви подарит успех и надежды, которые обязательно сбудутся. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть все будет хорошо! С Новым, 2025 годом!» — сказал Медведев.

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