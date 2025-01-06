Москва, 6 января, 2025, 17:21 — ИА Регнум. В Москве работают порядка 760 предприятий приборостроения, способствующих развитию технологической базы России. Об этом 6 января заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/М. Денисов

«Приборостроение — одна из ключевых отраслей столичного машиностроения, которое занимает значительное место в экономике города. Сегодня в этом направлении работает около 760 столичных предприятий. <…> Компаниям доступен широкий пул мер городской поддержки, позволяющий динамично развиваться, наращивать конкурентоспособность и обеспечивать как внутренний, так и внешний рынки востребованной высокотехнологичной продукцией», — процитировало Гарбузова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, столичные компании стремятся расширить выпуск устройств охранно-пожарной сигнализации, диагностического медоборудования, телекоммуникационных и других приборов. Так, разработчик сетевого оборудования для транспорта торговой марки «Инкарнет» на 48% нарастил производство, выпустив в 2024 году около 1,9 тыс. устройств для бесперебойного доступа в интернет. Их, например, устанавливают в городском транспорте и на остановках. Компания также продемонстрировала одноплатный компьютер, способный работать в широком диапазоне температур.

Столичная компания «Элар», специализирующаяся на планетарных сканерах и платформах для электронных архивов, представила специальную модификацию планетарного сканера для Федеральной нотариальной палаты. Он уже поступил в 87 региональных отделений. Подобные сканеры позволяют переводить бумажные архивы в электронный вид.

Ранее, в ноябре, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в Москве по итогам трёх кварталов 2024 года объёмы производства машин и оборудования увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Машиностроительный сектор столицы является крайне важной отраслью, и сегодня его представляют более 260 предприятий с общей численностью сотрудников свыше 11,7 тыс. человек, отметил он. Выпуск металлообрабатывающих станков увеличился на 33%, холодильного оборудования — на 60%, конвейеров — на 8,5%, также возросло производство вентиляторов, лифтов и другой высокотехнологичной техники.