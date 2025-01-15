Нью-Дели, 15 января, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Россия значительно увеличила закупки пылесосов у Индии в 2024 году. За январь–октябрь страна приобрела этого товара на $3,86 млн долларов, свидетельствуют данные индийской статистической службы, которые привело 15 января «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Отмечается, что этот показатель стал рекордным в истории взаимной торговли для этой техники. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года закупки увеличились в 193 раза. Также выросли продажи деталей и механизмов для электрических генераторов ― в шесть раз, достигнув $4,21 млн, аккумуляторов ― в два раза, до $10,32 млн, электробритв и машин для стрижки волос ― в 19 раз, до $1,14 млн. Импорт водонагревателей из Индии увеличился в пять раз, до $11,25 млн.

Главным экспортёром пылесосов в Россию по-прежнему остаётся КНР. За аналогичный период в страну ввезли китайских пылесосов на $309,5 млн.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), Индия стала одним из крупнейших торговых партнёров России в 2024 году после Китая. На долю КНР пришлось более трети от товарооборота России ― 33,8%, на долю Индии ― 8,8%. Следом идут Турция (8,3%) и Белоруссия (7,1%).

Общий товарооборот за десять месяцев прошлого года составил $584 млрд, из которых порядка $197 млрд пришлось на Китай, $51 млрд на Индию, $48 млрд на Турцию, $41 млрд на Белоруссию.

Объём торговли между Россией и Индией в 2023 году вырос в 1,8 раза — до $65 млрд против $37 млрд годом ранее и достиг рекордных показателей. С таким уровнем товарооборота Москва стала четвёртым крупнейшим торговым партнёром Нью-Дели, потеснив Саудовскую Аравию.

Индия нарастила импорт российской продукции в 1,8 раза — до $60,1 млрд. По этому показателю Россию обгоняет только Китай, который поставил в страну товаров на $100 млрд. Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза — до $4 млрд.