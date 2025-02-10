Москва, 11 февраля, 2025, 02:01 — ИА Регнум. Чаще всего жертвами киберпреступников становятся россияне в возрасте от 25 до 44 лет, активно пользующиеся соцсетями и маркетплейсами. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

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«Чаще всего на уловки мошенников попадают лица в возрасте от 25 до 44 лет. Это — молодые, активные люди, пользующиеся различными мессенджерами, маркетплейсами, системами электронных расчётов. Они — активные пользователи социальных сетей, где оставляют много личных данных, что делает их уязвимыми для злоумышленников», — цитирует Филиппова aif.ru.

Наиболее часто от кибермошенников страдают жители регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, уточнил Филиппов.

По итогам 2024 года на уловки «сотрудников кол-центров» попали 344 тыс. человек, из них 23,9% — пенсионеры.

Как сообщало ИА Регнум, по поручению президента России Владимира Путина правительство подготовило пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям. Меры предусматривают обязательную маркировку звонков от организаций, инициируемых с виртуальных автоматических телефонных станций (АТС). Абонентам разрешат отказаться от рассылок и рекламных сообщений, получаемых от операторов. Госведомствам, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью или вопросами, связанными с обеспечением безопасности, позволят получать сведения из информационных систем операторов связи.

Кроме того, 8 февраля Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. В частности, кабмину и ведомствам предписано представить предложения по повышению уровня идентификации номеров, с помощью которых представители органов власти контактируют с гражданами. Также президент поручил рассмотреть вопрос, нужно ли сделать так, чтобы на телефонах отображалась информация о принадлежности номера звонящего абонента органам власти или организации.