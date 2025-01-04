Москва, 4 января, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Продажи новых транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, заметно выросли в России по итогам 2024 года — на 39% и на 47% соответственно. Об этом сообщила 4 января пресс-служба Минпромторга РФ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В минувшем году в стране продали 1,836 млн новых транспортных средств, что на 39% превышает итог 2023 года. Легковые автомобили проданы в количестве 1,554 млн единиц — плюс 47% к предыдущему году.

Продажи грузовиков, по данным министерства, упали на 13% — до 121,6 тыс. единиц. В продажах лёгких коммерческих автомобилей (LCV) и автобусов наблюдался рост на 34% и 16% соответственно — до 140,3 тыс. единиц и 20,6 тыс. единиц.

Рынок новых автомобилей российского производства увеличился на 28%, до почти 830 тыс. единиц. Новых электромобилей было продано на 31% больше — 19,4 тыс. единиц. Из них 22% были произведены в РФ.

В декабре было продано 146,2 тыс. новых автомобилей, что на 1% больше, чем в декабре 2023 года, и на 1% больше, чем в ноябре. Новые легковые автомобили были проданы в количестве 121,7 тыс. штук (+3% к декабрю 2023 года, +1% к ноябрю 2024-го).

Продажи LCV выросли в годовом выражении на 12% — до 14,1 тыс. единиц. Относительно ноября зафиксирован спад на 1%.

Продажи грузовиков в декабре сократились на 33% в годовом выражении и на 10% — относительно ноября. Они составили 8,1 тыс. единиц. В случае с автобусами продажи составили 2,3 тыс. единиц (+6% к декабрю 2023 года, +32% к ноябрю 2024 года).

Как сообщало ИА Регнум, 3 января первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал объём суммарных производственных мощностей отечественных автомобильных заводов — 3 млн единиц. Он отметил, что в России оптимальное количество автомобильных предприятий.