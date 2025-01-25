Москва, 25 января, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства за 2024 год отремонтировали и модернизировали в Москве восемь коммуникационных коллекторов. Об этом 25 января сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

«В столице проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году проводили работы по модернизации и капитальному ремонту в 18 сооружениях, в восьми из них завершили» — процитировал Бирюкова официальный портал мэра Москвы.

Обновлены были коллекторы «Зарядье», «Ленинский-131», «Пресненский» и «Ярцевский», а также некоторые объекты в Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском административных округах.

Специалисты восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций. Отдельное внимание уделили модернизации охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи. Также появились новые системы оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды.

Отмечается, что общая протяженность коллекторов в Москве превышает 815 км.

Как сообщало ИА Регнум в декабре, в Москве в 2024 году обновили около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Главной задачей было органично вписать сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым «домикам» пришли модернизированные решётки. При проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей.