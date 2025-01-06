Москва, 6 января, 2025, 17:47 — ИА Регнум. В завершившемся году в Москве построили 26 детсадов и 18 школ. Всего же социальную инфраструктуру Москвы пополнил 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом 6 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

личный блог Сергея Собянина

«Для самых маленьких москвичей построили 26 садиков с развивающей средой в 19 районах. Ребята постарше будут получать знания в 18 новых школах. В том числе большое современное школьное здание с лабораториями и бассейном построили в Троицке», — написал он в своём блоге.

На Клинской улице в районе Ховрино открылся новый учебный корпус на участке, прилегающем к действующей школе № 1474. Ещё одно общеобразовательное учреждение заработало на территории инновационного центра «Сколково».

По словам Собянина, в 2024 году началась реализация проекта модернизации образования «Моя школа». В её рамках реконструируют более 900 зданий школ, создав внутри многофункциональные и безопасные пространства для учёбы и творчества по единому стандарту. В первую волну вошло 55 объектов образования. При этом занятия уже начались в обновлённых корпусах школ № 281 (СВАО), 1190 (СЗАО), 1514 (ЮЗАО) и 37 (ЗАО).

Также появились 13 объектов здравоохранения, восемь объектов культуры и 16 спортивных объектов.

На территории олимпийского комплекса «Лужники» в прошлом году открыли новый теннисный клуб и реконструированный универсальный спортивный зал «Дружба», отметил градоначальник. В районе Раменки заработал физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. В рамках развития культурной сферы на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» появился Музей искусств. Под конец года завершили строительство многофункционального культурно-досугового центра на улице Грина, ориентированного, в первую очередь, на жителей Северного и Южного Бутово.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году инвесторы заключили 13 договоров с Москвой, согласно которым они возведут и передадут столице школы и детсады. Объекты суммарно рассчитаны более чем на 4,6 тыс. дошкольных и 9,8 тыс. школьных мест. Восемь из 13 договоров заключены на строительство объектов в ТиНАО.