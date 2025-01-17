Москва, 17 января, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Работу с искусственным интеллектом и нейросетями назвали главным профессиональным навыком 2024 года студенты и выпускники вузов, опрошенные платформой VK Education. Его освоили лучше других компетенций 23% респондентов, сообщила 17 января пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

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На втором месте — использование специализированного программного обеспечения и работа с данными, этот навык освоили по 14% респондентов. Далее идут навыки продвижения в интернете — 11% и навыки программирования и разработки — 10%.

Самым «мягким» навыком минувшего года опрошенные назвали креативность (21%). В пятёрку наиболее востребованных гибких компетенций также вошли коммуникация (18%), принятие решений (17%), эмоциональный интеллект (13%) и саморефлексия (8%).

Чаще всего студенты предпочитали обучаться через лекции и семинары (50%), смотреть образовательные видео (32%), читать полезные блоги и статьи (19%). Подкасты были популярны у 18% студентов и выпускников, образовательные мероприятия — у 14%, учебные курсы и программы — у 12%. Ещё 11% участвовали в конкурсах, хакатонах, олимпиадах и других соревнованиях.

Целью обучения для 43% респондентов было освоение новой профессии и приобретение дополнительных навыков. Ещё 34% опрошенных отметили, что захотели получить новые знания и расширить кругозор, 28% стремились добиться большего успеха в выбранной специальности, а 18% опрошенных новые навыки потребовались, чтобы развиваться в хобби.

В 2025 году студенты намерены посвятить больше времени обучению и карьере. Повысить учебную успеваемость хотят 40% опрошенных, инвестировать больше времени в обучение и развитие — 21%, попасть на стажировку в крупную компанию — 20%, а пополнить портфолио очередным проектом — 14%.

В опросе VK Education приняли участие 1,4 тыс. студентов и выпускников вузов в возрасте от 18 до 25 лет.

Как сообщало ИА Регнум, платформа VK Education в 2024 году охватила свыше 220 тыс. студентов образовательных курсов и участников интеллектуальных состязаний. Это на 16% больше, чем годом ранее. Число школьников, присоединившихся к программам профориентации, выросло на 12% год к году, до 3,8 млн.