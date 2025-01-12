Москва, 12 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. В метрополитене Москвы за 2024 год обновили 131 эскалатор. Об этом 12 января сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Ежедневно в московском метро совершается более 8 млн поездок, поэтому одна из приоритетных задач для нас — на высочайшем уровне поддерживать работу инфраструктуры. Мы провели капитальный и средний ремонт 131 эскалатора — это более чем на 30% превышает показатель прошлого года», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что 43 эскалатора капитально отремонтировали с полной переборкой и заменой некоторых деталей. Средний ремонт коснулся ещё 88 эскалаторов, где поменяли отдельные элементы.

Работы прошли в том числе на станциях метро «Алексеевская», «Марксистская», «Владыкино», «Калужская», «Щукинская» и «Парк культуры». Меры являются планово-предупредительными и проводятся до выхода оборудования из строя. Таким образом, метро работает бесперебойно.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве к 2030 году в рамках стратегии развития построят 32 новые станции метрополитена. При этом восемь из них уже открыли в 2024 году и ещё 32 должны начать работать в следующие шесть лет. В текущем году планируется открыть участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новаторской». До 2030 года на нём должны быть созданы шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

В 2026 году будут открыты первые станции на Рублёво-Архангельской линии метро. Кроме того, впервые за 70 лет ведётся возведение первой на Кольцевой линии станции «Достоевская». Также в течение ближайшего временя начнётся строительство станции «Гольяново» на восточном участке Арбатско-Покровской линии.