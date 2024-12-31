Уходящий год был удачным для отношений России и Китая. Он ознаменовался 75-летним юбилеем установления дипломатических связей. КНР также стала первым государством, которое посетил президент России Владимир Путин после своего избрания.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй обратил внимание на успешное развитие экономических взаимоотношений наших стран. Товарооборот вырос на 2,1% по сравнению с прошлым годом, китайские компании успешно локализуют производство на территории РФ. В то же время сельскохозяйственная продукция из нашей страны пользуется популярностью в КНР.

С китайским послом сложно не согласиться, поскольку совместное противостояние западным странам действительно сблизило Россию и Китай как в политическом, так и в экономическом плане.

Растёт роль нашей страны как ведущего энергетического партнёра КНР. 20 декабря «Газпром» объявил о новом рекорде суточных поставок газа в Китай. Руководство компании считает, что спрос на газ там будет расти, в то время как Европа постепенно сворачивает сотрудничество в этой сфере.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, началась реализация проекта нового газопровода в Китай через Казахстан, о котором ИА Регнум писали ранее.

Однако в торговом партнёрстве есть и свои трудности. В ноябре экспорт из Китая упал на 10,5%, похожая ситуация наблюдалась в марте, когда он сократился на 16% впервые с 2022 года. Такая негативная динамика объясняется двумя факторами: постепенным снижением темпов роста китайской экономики и западными санкциями.

На негативное влияние последних указал министр финансов Анатолий Силуанов. По его словам, угроза вторичных санкций за связи с российскими компаниями (в конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против банков за сотрудничество с российским ОПК) отталкивает инвесторов из-за границы.

Китайские банки опасаются выходить на российский рынок, а летом около 80% платежей в юанях возвращалось обратно в Россию.

Однако обе страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве.

Россия и Китай оспаривают глобальное доминирование США и их союзников, чтобы защитить собственный суверенитет. Оба государства сегодня подвергаются санкциям со стороны Запада, который рассматривает их как ревизионистов, подрывающих его могущество.

Китай ждут непростые времена, ибо в наступающем году тарифная война разразится с новой силой. Избранный президент США Дональд Трамп намерен обложить все товары из этой страны пошлиной размером в 60%, а импорт автомобилей из КНР — от 100 до 200%.

Аналогичные ограничения постепенно будет вводить и Европа, несмотря на то что электромобили из Китая там пользуются спросом: в 2023 году на их долю пришлось 7,9% рынка, хотя в 2019-м эта цифра была куда скромнее — 0,9%. Однако именно на них власти ЕС наложили пошлины в размере до 35,3% сроком на 5 лет.

Это решение больно ударит по европейской экономике, поскольку к 2035 году там планировали полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Более того, некоторые европейские автомобильные компании призывали отказаться от запретительной политики в отношении Китая, однако Америка навязала союзникам собственную позицию.

«Необходимо, чтобы европейцы были вместе с нами. Я думаю, что мы начинаем добиваться прогресса», — заявил в сентябре заместитель американского госсекретаря Курт Кэмбпелл.

Россия же, наоборот, становится ведущим импортёром автомобилей из КНР. Наша страна уверенно занимает первое место, являясь основным покупателем продукции китайского автопрома. В ноябре уходящего года к нам было завезено 103 тыс. машин (18% от общего объема), в то время как в находящуюся на втором месте Мексику — 35,5 тыс.

Китай органично занимает те сегменты российского рынка, которые высвободились после ухода западных компаний.

Также Россия и Китай уверенно поддерживают друг друга в сфере торговли металлами.

После введения санкций Шанхайская фьючерсная биржа стала единственной крупной товарной биржей, где котируются алюминий, медь и никель из РФ. Импорт металлов из нашей страны по сниженной цене, с точки зрения экспертов, способен поддержать китайскую экономику в условиях, когда Вашингтон ввел пошлину против электромобилей и аккумуляторов из КНР.

Налицо и единство политических устремлений.

Его показал саммит БРИКС в Казани, где китайскую делегацию возглавил лично председатель КНР Си Цзиньпин. Совместно с Владимиром Путиным они провели двустороннюю встречу, где, в частности, обсудили проблему расчётов между нашими странами.

Подробности этих переговоров не разглашались, однако Дональд Трамп весьма резко отреагировал на деятельность саммита в Казани, угрожая ввести 100% пошлины против БРИКС, если эта организация создаст свою валюту.

Волнение президента США несложно объяснить: в этом году в состав организации вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия, вопрос о вступлении рассматривает Саудовская Аравия. Доля мирового ВВП, приходящаяся на страны БРИКС, с учётом новых участников составила 28,1%, отставание от западных стран постепенно сокращается.

Мир вступил в эпоху нового противостояния. США теряют глобальную гегемонию, однако не готовы отказаться от преимуществ однополярного мира. Стремление России, Китая и других стран проводить собственную политику вызывает у них отторжение.

Западные страны при помощи тарифного и санкционного давления хотят не допустить формирования полноценной альтернативы их собственной экономической системе. И в наступающем году этот конфликт будет только нарастать.

В настоящих условиях России и Китаю важно развивать партнёрские отношения, потому что от этого прямо зависят перспективы формирования нового полицентрического порядка, в основе которого будет лежать взаимодействие равных суверенных государств.