Москва, 11 января, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Почти 1,7 тыс. домашних животных забрали из городских приютов в Москве в 2024 году. Об этом 11 января сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Всего с 2015-го новый дом обрели свыше 24,6 тысячи собак и почти семь тысяч кошек, проживающих в 13 городских приютах. Сейчас встречи с будущими хозяевами ждут более 16 тысяч животных. Все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом», — отмечается в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

Специалисты ГБУ «Доринвест» рассказали несколько историй со счастливым концом. Так, кот Мультик отправился домой с выставки-пристройства животных. Его забрала семья директора Музея городского хозяйства Москвы. Годом ранее она уже приютила котенка Фрутти.

В 2022 году с такой же выставки в новый дом уехали щенки Сема и Ласпи. Изначально семья Андрея и Ираиды шла за одной собакой, так как дома уже жила взрослая Ялта. Но, увидев Сему и Ласпи, они не смогли сделать выбор.

Кота Симбу забрали из приюта «Зоорассвет». Новый хозяин поделился, что, когда их взгляды встретились, у него дрогнуло сердце, а питомец начал мяукать. Уже больше года кот наслаждается домашней жизнью.

По словам специалиста по социализации и адаптации животных приюта Юлии Казанцевой, при выборе животного стоит учитывать свой образ жизни и темперамент потенциального питомца. Первым делом необходимо также обратить внимание на возраст. Щенку или котенку нужно больше внимания, но при этом он быстрее адаптируется к образу жизни владельца.

Навестить животных, находящихся в поиске нового дома, можно лично с 13:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника и пятницы. Для этого достаточно приехать в один из приютов ГБУ «Доринвест» и иметь при себе паспорт.

Как сообщало ИА Регнум, почти 500 тыс. питомцев приняли государственные ветеринарные клиники Москвы в 2024 году. Увеличилось количество клиник, где принимают ратологи, герпетологи и орнитологи, что упростит выбор учреждения владельцам грызунов, рептилий и птиц. Две клиники, Красногвардейская и Останкино, начали выполнять процедуру компьютерной томографии и её расшифровку.