Смена власти в Сирии
Россия вывела из Дамаска около 400 военных на авиабазу Хмеймим, пишет СМИ
Россия вывела из Дамаска порядка 400 военных на авиабазу Хмеймим. С таким утверждением выступил член политбюро вооружённой сирийской оппозиции под псевдонимом Камаль Лабабиди. В беседе с британской газетой Financial Times (FT) он заявил, что процесс переброски военных из штаба Четвёртой дивизии в...
16 декабря 2024
Россия эвакуировала часть сотрудников загранпредставительств в Дамаске
Из Дамаска эвакуирована часть персонала российских загранпредставительств, работа посольства РФ продолжается. Об этом 15 декабря сообщили в департаменте «Ситуационно-кризисный центр» (ДСКЦ) МИД РФ. «15 декабря в аэропорт Чкаловский специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим...
15 декабря 2024
Блинкен подтвердил контакты Вашингтона с новыми властями Сирии
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил наличие у Вашингтона «прямого контакта» с оппозицией, захватившей власть в Сирии. Об этом 15 декабря сообщила британская газета The Guardian. По слова американского госсекретаря, он и другие дипломаты провели в Акабе (Иордания) переговоры с представителями...
15 декабря 2024
Журналист Боуз высмеял Зеленского за его планы «помощи» Сирии
Ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского, ранее заявившего о помощи Сирии со стороны Украины. «Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие», — диктатор Зеленский в щедром настроении», — сыронизировал он на своей странице...
15 декабря 2024
РФ сохранит контроль над двумя ключевыми военными базами в Сирии, пишет СМИ
Россия сохранит контроль над двумя ключевыми военными базами в Сирии, а также военный контингент там после прихода к власти вооружённой оппозиции. Об этом сообщает агентство Reuters. «Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две...
новость часа
15 декабря 2024
Новое руководство Сирии заявило о планах распустить все группировки
Новому руководству Сирии перед принятием политических решений нужно тщательно проанализировать текущую ситуацию в стране. Об этом 14 декабря заявил лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани ). В интервью телеканалу SyriaTV он отметил, что в...
14 декабря 2024
Лидер оппозиции Сирии заявил о готовности баллотироваться в президенты
Лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани ) 14 декабря заявил, что готов баллотироваться в президенты, если его попросят. «Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской Республики, если об этом попросят граждане или окружающие...
новость часа
14 декабря 2024
Лидер оппозиции Сирии: РФ дали шанс пересмотреть отношения с сирийцами
Лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани ) выступил с утверждением, что новые власти страны дали России возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил телеканал Al Jazeera. «Мы дали...
14 декабря 2024
Посольство Турции в Сирии возобновило работу спустя почти 13 лет
Посольство Турции в Сирии, закрывшееся почти 13 лет назад, возобновило работу. Об этом 14 декабря сообщил телеканал CNN Turk. «На здании посольства был вывешен турецкий флаг. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что посольство Турции в Дамаске начинает работу с сегодняшнего дня», — говорится...
новость часа
14 декабря 2024
Нарышкин заявил, что не контактировал с ЦРУ по Сирии
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что он не контактировал с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США по Сирии. «Нет», — заявил глава СВР в ответ на соответствующий вопрос, его слова привёл ТАСС. Как сообщало ИА Регнум, вооружённая сирийская оппозиция...
14 декабря 2024
Турция заявила о готовности сбивать самолёты ВВС Израиля в Сирии
ВС Турции начнут сбивать самолёты ВВС Израиля, если они будут помогать сирийским курдам с помощью ракетных ударов. Об этом пишет издание Yeni Şafak. «В случае если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их», — сказано в публикации. По данным источников...
новость часа
14 декабря 2024
Башар Асад во время президентства проживал в «тихой роскоши», пишет СМИ
Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал свой «роскошный образ жизни» от общественности. С таким утверждением выступила американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на видеосвидетельства и соседей Асада. «Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах...
новость часа
14 декабря 2024
Асад отдавал приказ охранять военные базы РФ во время наступления оппозиции
Экс-президент Сирии Башар Асад приказал Вооружённым силам обеспечить охрану российских военных баз в стране во время наступления вооружённой оппозиции. Об этом 13 декабря сообщила сеть Free Syria News Network (FSNN). «Несколько офицеров Асада, в том числе Сухель Аль-Хасан, а также ряд офицеров...
новость часа
13 декабря 2024
На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прилетели Ил-76, пишут СМИ
Несколько военно-транспортных самолётов Ил-76 приземлились на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом 13 декабря сообщило издание Free Syria News Network (FSNN). «Несколько российских грузовых самолётов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — говорится в публикации...
13 декабря 2024
Турция выступила за сохранение территориальной целостности Сирии
Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 13 декабря на встрече с прибывшем в Анкару госсекретарём США Энтони Блинкеном. «Турция с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной...
13 декабря 2024
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генсека Организации Объединённых Наций (ООН) по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ. «Состоялось обсуждение текущей ситуации в Сирии...
13 декабря 2024
Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Об этом 12 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. «Я думаю, что в целом согласны с тем, что борьба с терроризмом и остатками ИГ...
12 декабря 2024
Медведев усомнился в возможности сохранить единство Сирии
Учитывая то, как развиваются события в Сирии, вызывает сомнение, что удастся сохранить единство республики. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 12 декабря в ходе визита в Пекин. «Последствия всего этого безрадостные...
12 декабря 2024
В Сирии разорили могилу отца Башара Асада
Вооружённая толпа разорила могилу бывшего президента Сирии Хафеза Асада, отца Башара Асада, в городе Кардахе в провинции Латакия. Об этом 11 декабря сообщила газета Annahar. «Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был...
11 декабря 2024
СМИ узнали, как Асад смог покинуть Сирию
Подавший в отставку президент Сирии Башар Асад покинул страну, улетев с одной из российских баз. Об этом 11 декабря написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Утверждается, что сотрудники разведки России помогли политику покинуть страну. Транспондер самолёта, на котором Асад поднялся в...
новость часа
11 декабря 2024