Анкара, 8 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК), если Запад выдвинет новые требования. Об этом 8 января написала турецкая газета Hürriyet.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил. Если РПK не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна», — пишет издание.

При этом не уточняется, о каких требованиях Запада идёт речь. Также отмечается, что Турция прилагала усилия в Сирии не для того, чтобы «РПК продолжала своё существование».

Издание добавило, что сейчас Анкара реализует план А, но «на столе лежит и план В».

Как передавало ИА Регнум, 6 января газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что новые власти Сирии в ходе переговоров с руководством РПК потребовали от них сложить оружие. Отмечалось, что представители курдов потребовали в обмен на сдачу оружия предоставить им дивизию или армейский корпус в создаваемой армии Сирии и поровну разделить нефтяные месторождения на севере страны, контролируемые вместе с США.

25 декабря Эрдоган заявил, что у РПК не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. Он также пообещал в противном случае «похоронить курдских боевиков вместе с этим оружием».

Конфликт между Турцией и РПК начался в 1984 году. Анкара считает организацию угрозой национальной безопасности, регулярно проводя рейды против её сторонников в стране и операции на севере Ирака и Сирии.