Дамаск, 7 марта, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Подчиняющиеся временному правительству Сирии части армии страны вошли в города Латакию и Тартус, чтобы бороться с поддерживающими экс-президента республики Башара Асада ополченцами. Об этом 7 марта сообщило сирийское агентство SANA.

Ammar Safarjalani/Zuma/TASS

Отмечается, что также управление внутренней безопасности заявило о начале проведения «масштабной операции», в ходе которой планируется прочесать административные центры, близлежащие населенные пункты и горные районы.

Помимо этого, представители управления обратились к ополченцам с призывом сложить оружие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства страны. В ходе стычек погибли 28 протестующих из числа лояльных экс-главе республики.

Позднее в этот же день в Латакии из-за беспорядков ввели комендантский час. В административном центре провинции развернули силы безопасности, и начались ожесточенные перестрелки в квартале Эз-Зираа и в районе управления уголовного розыска.

В начале декабря 2024 года группировки вооруженной сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные силы. Позднее, 8 декабря, армия Сирии оставила Дамаск и боевики заявили о переходе власти в их руки. Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 марта заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить личные контакты с новым руководителем Сирии. Перед этим, 12 февраля, Путин провел телефонные переговоры с Ахмедом аш-Шараа. Глава государства отметил, что Россия занимает принципиальную позицию по поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.