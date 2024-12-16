Тартус, Сирия, 16 декабря, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Военные Израиля нанесли удар по сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) в провинции Тартус, по мощности сопоставимый с землетрясением. Об этом сообщил 16 декабря ТАСС источник в провинции.

По его словам, цель находилась в районе цементного завода, где стояли сирийские ПВО. Это территория в окрестностях города Тартуса — административного центра одноимённой провинции, который находится в 220 км к северу от Дамаска.

«Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение», — приводит агентство слова собеседника.

Позже в Сети появились кадры мощного удара.

По информации телеканала Al Manar, после полуночи израильские истребители атаковали военные объекты в провинциях Сирии Тартус, Хама и Хомс. В числе поражённых ракетами целей были склады с боеприпасами, расположенные восточнее Тартуса.